"الشامي" يفارق الحياة.. سقط عن سطح منزله (صورة)

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توفي الشاب رائد سمير فجر اليوم متأثراً بجروحٍ بليغة أُصيب بها بعد سقوطه من على سطح منزله الكائن في محلة سوق السمك بمدينة ، بحسب ما أفادت مندوبة " ".وكان الشامي قد سقط على رأسه من ارتفاع عال نهار أمس مما تسبب له بإصابة خطيرة، حيث جرى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى بواسطة اللبناني لتلقي العلاج، لكن حالته الحرجة لم تستجب للعلاج، وفارق الحياة لاحقاً في ساعات الأولى.