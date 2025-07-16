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لبنان

"الشامي" يفارق الحياة.. سقط عن سطح منزله (صورة)

Lebanon 24
16-07-2025 | 00:00
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توفي الشاب رائد سمير الشامي فجر اليوم متأثراً بجروحٍ بليغة أُصيب بها بعد سقوطه من على سطح منزله الكائن في محلة سوق السمك بمدينة طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وكان الشامي قد سقط على رأسه من ارتفاع عال نهار أمس مما تسبب له بإصابة خطيرة، حيث جرى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى بواسطة الصليب الأحمر اللبناني لتلقي العلاج، لكن حالته الحرجة لم تستجب للعلاج، وفارق الحياة لاحقاً في ساعات الفجر الأولى.
 
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