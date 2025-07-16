Advertisement

لبنان

مطالبة برفع الحصانة عن "جميع النواب"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
16-07-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1392136-638882505862946225.jpg
Doc-P-1392136-638882505862946225.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر حقوقي معني بالدفاع عن حقوق أهالي شهداء إنفجار مرفأ بيروت إن جهات الدفاع لدى الأهالي سوف تتحرك على خط رفع الحصانات النيابية ما دام مجلس النواب بدأ بدراسة رفع الحصانة عن أحد النواب في قضية عادية، أي إتهام أو إشتباه بفساد في إحدى الوزارات.
Advertisement
وقال: لماذا لا ترفع الحصانة عن عدد من النواب ممن هم في صلب القضية المركزية التي هزت العاصمة، أي إنفجار مرفأ بيروت، فإذا كان هناك من نية لرفع الحصانة فلترفع عن كل نائب وارد إسمه في تحقيقات مرفأ بيروت، فإما يكون العدل على الكل وإما تبقى القضية تراوح مكانها في الذكرى الخامسة للانفجار، بسبب التجاذبات السياسية.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان بتهم فساد واختلاس
lebanon 24
16/07/2025 12:14:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد طلب رفع الحصانة عنه...النائب بوشيكيان يرد وهذا ما كشفه
lebanon 24
16/07/2025 12:14:25 Lebanon 24 Lebanon 24
طلب رفع الحصانة عن بوشكيان: جدلية الملاحقة
lebanon 24
16/07/2025 12:14:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تطالب واشنطن برفع العقوبات عن مقررتها في فلسطين
lebanon 24
16/07/2025 12:14:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-07-16
04:08 | 2025-07-16
04:05 | 2025-07-16
05:12 | 2025-07-16
05:09 | 2025-07-16
05:06 | 2025-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24