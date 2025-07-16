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لبنان

تشكيلات جديدة في قوى الأمن.. هذه تفاصيلها (صورة)

Lebanon 24
16-07-2025 | 01:15
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صدرت صباح اليوم تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي، وجاءت على الشكل التالي: 
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