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لبنان

لجنة الصحة والبيئة في بلدية صيدا عاينت واقع المسلخ وشروط الصحة العامة

Lebanon 24
16-07-2025 | 01:29
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زارت لجنة الصحة والبيئة في بلدية صيدا برئاسة الدكتور تيسير زعتري والاعضاء في المجلس البلدي : محمد دندشلي، ماجد عبد الجواد، ايمان بطاح، وائل قصب ويوسف طعمة، مسلخ صيدا، يرافقها الدكتور حاتم زيدان ورئيس مصلحة الصحة في البلدية الدكتور مروان سعد وأماني ابو زينب.
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عاينت اللجنة واقع المسلخ وطريقة عمله، وتوافر شروط الصحة العامة والسلامة الغذائية، والامور التي يجب العمل على تطويرها لناحية التجهيزات وآليات الرقابة، واطلعت من الدكتور زيدان، الذي تولى سابقا ادارة المسلخ، على ملاحظاته والاولويات التي يجب وضعها ضمن اي خطة لتطوير المسلخ.
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