لجنة الصحة والبيئة في بلدية صيدا عاينت واقع المسلخ وشروط الصحة العامة

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زارت والبيئة في بلدية برئاسة الدكتور تيسير زعتري والاعضاء في : محمد دندشلي، ، ايمان بطاح، وائل قصب ويوسف طعمة، مسلخ صيدا، يرافقها الدكتور ورئيس مصلحة الصحة في البلدية الدكتور وأماني ابو زينب.عاينت اللجنة واقع المسلخ وطريقة عمله، وتوافر شروط الصحة العامة والسلامة الغذائية، والامور التي يجب العمل على تطويرها لناحية التجهيزات وآليات الرقابة، واطلعت من الدكتور ، الذي تولى سابقا ادارة المسلخ، على ملاحظاته والاولويات التي يجب وضعها ضمن اي خطة لتطوير المسلخ.