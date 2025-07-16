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لبنان

محاولة سلب فاشلة في طرابلس.. اليكم ما جرى مساء أمس

Lebanon 24
16-07-2025 | 01:30
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سجل مساء امس محاولة سرقة فاشلة في محلة طريق المئتين في مدينة طرابلس والتي طالت عامل توصيل دليفري، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان24".
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وفي التفاصيل، أقدم أحد الأشخاص على طلب أغراض بقيمة 4,500,000 ل.ل من احد المطاعم في مدينة طرابلس مستخدماً رقم هاتف أجنبي لتأكيد الطلبية، وعند وصول عامل التوصيل إلى العنوان المحدد تفاجأ بوجود شابين في انتظاره، حيث حاولا مهاجمته بهدف سلب الأغراض بالقوة. إلا أن عامل الدليفري تمكن من تدارك الموقف والهروب بسرعة من الموقع، ما أدى إلى إفشال المحاولة دون تعرضه لأذى أو خسارة.
 
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