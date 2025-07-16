محاولة سلب فاشلة في طرابلس.. اليكم ما جرى مساء أمس

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سجل مساء امس محاولة سرقة فاشلة في محلة طريق المئتين في مدينة والتي طالت عامل توصيل دليفري، بحسب ما افادت مندوبة " ".وفي التفاصيل، أقدم أحد الأشخاص على طلب أغراض بقيمة 4,500,000 ل.ل من احد المطاعم في مدينة طرابلس مستخدماً رقم هاتف أجنبي لتأكيد الطلبية، وعند وصول عامل التوصيل إلى العنوان المحدد تفاجأ بوجود شابين في انتظاره، حيث حاولا مهاجمته بهدف سلب الأغراض بالقوة. إلا أن عامل الدليفري تمكن من تدارك الموقف والهروب بسرعة من الموقع، ما أدى إلى إفشال المحاولة دون تعرضه لأذى أو خسارة.