Advertisement

لبنان

عمة النائب فيصل كرامي في ذمة الله.. وهكذا نعاها

Lebanon 24
16-07-2025 | 01:38
A-
A+
Doc-P-1392151-638882519913672860.png
Doc-P-1392151-638882519913672860.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غيب الموت صباح اليوم السيدة بارعة كرامي شقيقة رئيس الحكومة السابق عمر كرامي.
Advertisement
وقد نعاها النائب فيصل كرامي عير صفحته على موقع اكس وكتب: برحيلكِ اليوم، يا عمّتي بارعة، يُطوى آخر سطر في جيلٍ صنع مجد هذا البيت…
أنتِ لم تكوني فقط أخت الشهيد رشيد كرامي، ولا فقط أخت الرئيس عمر كرامي، ولا فقط ابنة الزعيم عبد الحميد كرامي…
كنتِ نبضَ هذا التاريخ الحيّ، وظله الجميل، وذاكرة العائلة التي لم تخنها يوماً.
كنتِ الاخت الحنونة لوالدي، والحاضنة الصامتة التي نرى فيها حكمة الرؤساء، وصبر الأمهات، وكرامة البيت الذي ننتمي إليه.
رحيلك ليس موتاً، بل لحظة وداعٍ لمن حملت إرثاً كبيراً بصمت وكبرياء.
سلامٌ على روحكِ الطاهرة…
وسلامٌ على ملامحك التي تشبه تاريخنا.
إلى جنات الخلود يا عمّتي…
انّا لله وانّا اليه راجعون.
مواضيع ذات صلة
توضيح من النائب فيصل كرامي وتعقيب من "لبنان24"
lebanon 24
16/07/2025 12:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي استقبل النائب ناصر ورئيس بلدية الميناء والشيخ البصيلي
lebanon 24
16/07/2025 12:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب فيصل الصايغ: سنكمل في موضوع إنتخاب المغتربين والتصويت له حتى الآخر
lebanon 24
16/07/2025 12:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان عرض الاوضاع مع النائبين كرامي والبعريني
lebanon 24
16/07/2025 12:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-07-16
04:08 | 2025-07-16
04:05 | 2025-07-16
05:12 | 2025-07-16
05:09 | 2025-07-16
05:06 | 2025-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24