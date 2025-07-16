عمة النائب فيصل كرامي في ذمة الله.. وهكذا نعاها

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غيب الموت السيدة بارعة كرامي شقيقة رئيس الحكومة السابق .وقد نعاها عير صفحته على موقع اكس وكتب: برحيلكِ اليوم، يا عمّتي بارعة، يُطوى آخر سطر في جيلٍ صنع مجد هذا البيت…أنتِ لم تكوني فقط أخت ، ولا فقط أخت الرئيس عمر كرامي، ولا فقط ابنة الزعيم كرامي…كنتِ نبضَ هذا التاريخ الحيّ، وظله الجميل، وذاكرة العائلة التي لم تخنها يوماً.كنتِ الاخت الحنونة لوالدي، والحاضنة الصامتة التي نرى فيها حكمة الرؤساء، وصبر الأمهات، وكرامة البيت الذي ننتمي إليه.رحيلك ليس موتاً، بل لحظة وداعٍ لمن حملت إرثاً كبيراً بصمت وكبرياء.سلامٌ على روحكِ الطاهرة…وسلامٌ على ملامحك التي تشبه تاريخنا.إلى جنات الخلود يا عمّتي…انّا لله وانّا اليه راجعون.