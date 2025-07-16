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لبنان
عمة النائب فيصل كرامي في ذمة الله.. وهكذا نعاها
Lebanon 24
16-07-2025
|
01:38
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غيب الموت
صباح اليوم
السيدة بارعة كرامي شقيقة رئيس الحكومة السابق
عمر كرامي
.
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وقد نعاها
النائب فيصل كرامي
عير صفحته على موقع اكس وكتب: برحيلكِ اليوم، يا عمّتي بارعة، يُطوى آخر سطر في جيلٍ صنع مجد هذا البيت…
أنتِ لم تكوني فقط أخت
الشهيد رشيد كرامي
، ولا فقط أخت الرئيس عمر كرامي، ولا فقط ابنة الزعيم
عبد الحميد
كرامي…
كنتِ نبضَ هذا التاريخ الحيّ، وظله الجميل، وذاكرة العائلة التي لم تخنها يوماً.
كنتِ الاخت الحنونة لوالدي، والحاضنة الصامتة التي نرى فيها حكمة الرؤساء، وصبر الأمهات، وكرامة البيت الذي ننتمي إليه.
رحيلك ليس موتاً، بل لحظة وداعٍ لمن حملت إرثاً كبيراً بصمت وكبرياء.
سلامٌ على روحكِ الطاهرة…
وسلامٌ على ملامحك التي تشبه تاريخنا.
إلى جنات الخلود يا عمّتي…
انّا لله وانّا اليه راجعون.
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