الصادق: قراران سيحددان مستقبل لبنان لسنوات طويلة مقبلة

كتب النائب على منصة "إكس":

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"أكدت جلسة مناقشة الحكومة أن غالبية ممثلي الشعب اللبناني المنتخبين يطالبون بحصر السلاح بيد الشرعية. الحزب أن يقرر ما إذا كان يريد الاستمرار في الإمساك بقرار الدولة وربطه بمواقفه الانتحارية، وبات على والحكومة أن يحسما قرارهما: هل سيطبّقان خطاب القسم والبيان الوزاري، أم سيستمران في مسار التسويات؟ قراران سيحددان مستقبل لسنوات طويلة مقبلة".