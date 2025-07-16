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لبنان

الصادق: قراران سيحددان مستقبل لبنان لسنوات طويلة مقبلة

Lebanon 24
16-07-2025 | 01:46
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كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس":
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"أكدت جلسة مناقشة الحكومة أن غالبية ممثلي الشعب اللبناني المنتخبين يطالبون بحصر السلاح بيد الشرعية. بات على الحزب أن يقرر ما إذا كان يريد الاستمرار في الإمساك بقرار الدولة وربطه بمواقفه الانتحارية، وبات على العهد والحكومة أن يحسما قرارهما: هل سيطبّقان خطاب القسم والبيان الوزاري، أم سيستمران في مسار التسويات؟ قراران سيحددان مستقبل لبنان لسنوات طويلة مقبلة".
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