كرم: على الدولة التصرّف بسرعة لفكفكة التنظيمات المُسلّحة

كتب النائب على منصة "إكس":

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"التاريخ يُعيد نفسه مرتين، مرّة في شكل مأساة ومرّة في شكل مهزلة" كارل واركس. لذا،على التصرّف بسرعة لفكفكة التنظيمات المُسلّحة والا فالتاريخ سيُعيد نفسه مرّة ومرّتين وثلاثًا. "التطور يكمن ليس في تعديل الوضع القائم، بل في التقدّم نحو ما يجب ان يكون" ".