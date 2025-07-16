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لبنان

كرم: على الدولة التصرّف بسرعة لفكفكة التنظيمات المُسلّحة

Lebanon 24
16-07-2025 | 01:47
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كتب النائب فادي كرم على منصة "إكس":
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"التاريخ يُعيد نفسه مرتين، مرّة في شكل مأساة ومرّة في شكل مهزلة" كارل واركس. لذا،على الدولة اللبنانية التصرّف بسرعة لفكفكة التنظيمات المُسلّحة والا فالتاريخ سيُعيد نفسه مرّة ومرّتين وثلاثًا. "التطور يكمن ليس في تعديل الوضع القائم، بل في التقدّم نحو ما يجب ان يكون" جبران خليل جبران".
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