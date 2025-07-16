جعجع استقبل وفود بلديات الزرازير وبتدعي والقدام ووادي شحرور السفلى

Advertisement

يواصل "القوات اللبنانيّة" استقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة في معراب، حيث التقى وفد بلدية الزرازير في قضاء ، برئاسة طعان حبشي يرافقه نائبه سليم عقل حبشي، المختاران بطرس حسيب حبشي ودوري رشيد حبشي، في حضور منسّق "القوات" في الياس بو رفول، الشؤون البلدية في المنسقية شحادة شواح ورئيس مركز "القوات" في البلدة موريس خليل حبشي.ثم التقى بتدعي في قضاء بعلبك، برئاسة جان يوسف فخري، يرافقه نائبه وسيم فخري والمختار طنوس فخري، في حضور بو رفول وشواح ورئيس المركز في البلدة سليم طانيوس فخري.كما استقبل بلدية القدام في قضاء بعلبك، برئاسة طوني ونائبه صلاح حدشيتي، المختارة جيسيكا جعجع، في حضور بو رفول وشواح ورئيس المركز في البلدة حدشيتي.بعد ذلك، التقى جعجع وفد مجلس بلدية وادي شحرور- السفلى في قضاء ، برئاسة أبو راشد يرافقه نائبه فريدريك خير والمختار جان توفيق الشماس مع المجلس الإختياري، في حضور منسّق منطقة بعبدا جورج مزهر ورئيس المركز في البلدة الياس صعب.