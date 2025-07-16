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لبنان

جعجع استقبل وفود بلديات الزرازير وبتدعي والقدام ووادي شحرور السفلى

Lebanon 24
16-07-2025 | 02:17
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يواصل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع استقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة في معراب، حيث التقى وفد بلدية الزرازير في قضاء بعلبك، برئاسة طعان بطرس حبشي يرافقه نائبه سليم عقل حبشي، المختاران بطرس حسيب حبشي ودوري رشيد حبشي، في حضور منسّق "القوات" في البقاع الشمالي الياس بو رفول، رئيس مكتب الشؤون البلدية في المنسقية شحادة شواح ورئيس مركز "القوات" في البلدة موريس خليل حبشي.
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 ثم التقى مجلس بلدية بتدعي في قضاء بعلبك، برئاسة جان يوسف فخري، يرافقه نائبه وسيم فخري والمختار طنوس فخري، في حضور بو رفول وشواح ورئيس المركز في البلدة سليم طانيوس فخري.

كما استقبل بلدية القدام في قضاء بعلبك، برئاسة طوني جعجع ونائبه صلاح حدشيتي، المختارة جيسيكا جعجع، في حضور بو رفول وشواح ورئيس المركز في البلدة ايلي حدشيتي.

بعد ذلك،  التقى جعجع وفد  مجلس بلدية وادي شحرور- السفلى في قضاء بعبدا، برئاسة جورج أبو راشد يرافقه نائبه فريدريك خير والمختار جان توفيق الشماس مع المجلس الإختياري، في حضور منسّق منطقة بعبدا جورج مزهر ورئيس المركز في البلدة الياس صعب.
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