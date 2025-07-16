أيوب لبراك: الحظر غير كاف وعلى الحكومة القيام بعملها

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ردت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة على كلام المبعوث الأميركي الخاص لسوريا والسفير الأميركي إلى توماس الذي وصف حظر لمؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله بأنه "إنجاز قيم" وخطوة في الاتجاه الصحيح من قبل وتوجهت اليه عبر X بالقول:" السفير، بالرغم من أن قرار حاكم مصرف بحظر التعامل مع جمعية القرض الحسن يُعدّ خطوة مهمة وضرورية، إلا أنه يبقى غير كافٍ. فالجمعية تمارس عملها بموجب ترخيص من ، وليس كمؤسسة مالية يشرف عليها مصرف لبنان. من هنا، تقع المسؤولية القانونية والمؤسسية على عاتق والأمن العام لتعليق أنشطتها، وبالتالي على الحكومة إتخاذ قرار حكومي رسمي بحل الجمعية بموجب قانون الجمعيات."وأضافت : "وفي هذا الاطار المطلوب اجراء تدقيق مالي شامل وجدي للكشف عن أي عمليات أو أنشطة غير مشروعة.ويجب ألا يكون هناك أي مجال للخطوات الرمزية - فالمساءلة القانونية والشفافية والعمل المؤسسي تعتبر أموراً أساسية وضرورية لا يمكن التساهل بها."