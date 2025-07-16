بلدية زغرتا - إهدن دعت النازحين إلى التسجيل في دوائرها منعًا للملاحقة

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دعت بلدية - اهدن في بيان، السوريين المقيمين في نطاقها الجغرافي، التوجه الفوري الى مقرها مع أوراقهم الثبوتية لتسجيلها في دوائرها في فترة لا تتجاوز الاسبوع لكي لا يتعرضوا للملاحقة القانونية .من جهة اخرى أعلنت بلدية زغرتا - اهدن عن حاجتها الى عناصر شرطة سير موسميين لشهري الحالي وآب المقبل لتوسيع طاقم شرطة السير وضمان نجاح الخطة الموضوعة لموسم الصيف الاهدني .كما أشارت البلدية في بيانها أنها ستباشر ورشة طلاء الوسطية في زغرتا من مستديرة العبي حتى مستديرة العقبة .