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لبنان

بلدية زغرتا - إهدن دعت النازحين إلى التسجيل في دوائرها منعًا للملاحقة

Lebanon 24
16-07-2025 | 02:52
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دعت بلدية زغرتا - اهدن في بيان، النازحين السوريين المقيمين في نطاقها الجغرافي، التوجه الفوري الى مقرها مع أوراقهم الثبوتية لتسجيلها في  دوائرها في فترة لا تتجاوز الاسبوع لكي لا يتعرضوا للملاحقة القانونية .
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من جهة اخرى أعلنت بلدية زغرتا - اهدن عن حاجتها الى عناصر شرطة سير موسميين لشهري تموز الحالي وآب المقبل لتوسيع طاقم شرطة السير وضمان نجاح الخطة الموضوعة لموسم الصيف الاهدني .

كما أشارت البلدية في بيانها أنها ستباشر ورشة طلاء الجزيرة الوسطية في زغرتا من مستديرة العبي حتى مستديرة العقبة . 
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