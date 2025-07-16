في بر الياس.. توقيف سوريين يعملان لصالح شبكة تجارة مخدرات بين لبنان وسوريا

Advertisement

صدر عن والتوجيه والعلاقات العامة في البيان الآتي:متابعةً للجهود الاستعلامية التي تبذلها قطعات لأمن الدولة لمكافحة ظاهرة المخدرات، تمكنت دورية من الاقليمية - من توقيف كل من السوري(ز.ز) والسوري (ي.ح) في بلدة بر الياس وذلك بعد توفر معلومات حول قيامهما بشراء المخدرات من وتهريبها إلى لصالح شبكة تجارة مخدرات بين البلدين، وقد ضبط بحوزتهما كمية المخدرات المعدة لنقلها الى سوريا .أجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة المختص .