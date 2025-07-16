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لبنان
في بر الياس.. توقيف سوريين يعملان لصالح شبكة تجارة مخدرات بين لبنان وسوريا
Lebanon 24
16-07-2025
|
02:51
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صدر عن
قسم الإعلام
والتوجيه والعلاقات العامة في
المديرية العامة لأمن الدولة
البيان الآتي:
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متابعةً للجهود الاستعلامية التي تبذلها قطعات
المديرية العامة
لأمن الدولة لمكافحة ظاهرة المخدرات، تمكنت دورية من
مديرية البقاع
الاقليمية -
مكتب زحلة
من توقيف كل من السوري(ز.ز) والسوري (ي.ح) في بلدة بر الياس وذلك بعد توفر معلومات حول قيامهما بشراء المخدرات من
لبنان
وتهريبها إلى
سوريا
لصالح شبكة تجارة مخدرات بين البلدين، وقد ضبط بحوزتهما كمية المخدرات المعدة لنقلها الى سوريا .
أجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة
القضاء
المختص .
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