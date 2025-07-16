"الخارجية": رجي لم يجتمع مع وزير الخارجية الإسرائيلي ومشاركته بمؤتمر بروكسيل تمت بالتنسيق مع عون وسلام

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ردا على التأويلات الاسرائيلية والتفسيرات التي تقصدت إعطاء مشاركة يوسف رجي في مؤتمر دول الجوار مع أبعادا مغايرة للواقع، أصدرت وزارة الخارجية التوضيح التالي:إن وزير خارجية لم يجتمع مع وزير الخارجية بل حضر جلسة موسعة شارك فيها العرب لمنطقة البحر المتوسط(سوريا - - - مصر - المغرب)، اما الوزراء الذين لم يحضروا أي تونس وليبيا والجزائر فناب عنهم سفراؤهم المعتمدون في بلجيكا.وأضفات في بان: "إن لبنان يواظب على المشاركة في هذه الاجتماعات إلى جانب دول المتوسط مع بدايات مسار برشلونة منذ ثلاثين عاما، كما أن الاجتماعات من هذا النوع لا تقتصر على الاتحاد ودول المتوسط إنما تُسجل للبنان مشاركته السنوية في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة حيث تكون حاضرة ايضا. "وأكدت أن مشاركة الوزير رجي في مؤتمر بروكسيل تمت بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.وذكرت بأن وزير خارجية لبنان فضل تثبيت حضور لبنان وعدم التهرب ورفع صوته وصوت لبنان عالياً مسجلاً اعتراضه على استمرار الاسرائيلي للأراضي ، مطالبا الدول المشاركة الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان.ومما قاله رجي داخل القاعة :"إن استمرار الاحتلال يشكل عقبة رئيسية أمام تهدئة الأوضاع في ، وادعو الاتحاد الأوروبي إلى تعبئة جهوده الدبلوماسية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية، ودعم حق لبنان في السيادة الكاملة، وأن أي إضعاف لدور سيعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر".