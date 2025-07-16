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لبنان

وهاب يناشد بن سلمان.. ويدعو جنبلاط للإقتداء بموقف الشيخ سامي أبو المنى

Lebanon 24
16-07-2025 | 03:51
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توجه رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب في تغريدة له عبر حسابه على "اكس" لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قائلاً: "سمو الأمير محمد بن سلمان ناشدناك منذ أشهر أن تتدخل لحماية الناس في سوريا والمناشدة ما زالت مستمره ونراهن عليك لوقف المذابح".
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ودعا في منشور آخر رئيس الحزب التقدي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط "للإقتداء بموقف الشيخ سامي أبو المنى. إذا هزم الجبل إنتهينا والتاريخ لن يرحم".
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