وهاب يناشد بن سلمان.. ويدعو جنبلاط للإقتداء بموقف الشيخ سامي أبو المنى

توجه "التوحيد العربي" في تغريدة له عبر حسابه على "اكس" لولي السعودي قائلاً: "سمو الأمير ناشدناك منذ أشهر أن تتدخل لحماية الناس في والمناشدة ما زالت مستمره ونراهن عليك لوقف المذابح".

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ودعا في منشور آخر التقدي الإشتراكي السابق "للإقتداء بموقف أبو المنى. إذا هزم الجبل إنتهينا والتاريخ لن يرحم".