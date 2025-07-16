في طرابلس.. قطع طريق احتجاجاً على ازالة بسطات

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قامت وشرطة بلدية بمؤازرة عناصر من مخابرات الجيش بإزالة مخالفات وبسطات في منطقة البداوي ضمن حملة لضبط التعديات على الأملاك العامة، بحسب ما افادت مندوبة " ".وقد أدى ذلك إلى قطع عند نقطة الأكومة من قبل عدد من المحتجين اعتراضا على إزالة البسطات، مما تسبب بزحمة سير خانقة.في وقت لاحق تدخل الجيش وأعاد وأعيدت حركة المرور تدريجياً إلى طبيعتها وسط انتشار أمني في المنطقة