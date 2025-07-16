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لبنان

في طرابلس.. قطع طريق احتجاجاً على ازالة بسطات

Lebanon 24
16-07-2025 | 04:00
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قامت قوى الأمن الداخلي وشرطة بلدية طرابلس بمؤازرة عناصر من مخابرات الجيش صباح اليوم بإزالة مخالفات وبسطات في منطقة البداوي ضمن حملة لضبط التعديات على الأملاك العامة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وقد أدى ذلك إلى قطع طريق البداوي عند نقطة الأكومة من قبل عدد من المحتجين اعتراضا  على إزالة البسطات، مما تسبب بزحمة سير خانقة.

في وقت لاحق تدخل الجيش وأعاد فتح الطريق وأعيدت حركة المرور تدريجياً إلى طبيعتها وسط انتشار أمني في المنطقة
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