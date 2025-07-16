الوزير حيدر التقى سفير بلجيكا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة

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استقبل وزير العمل اليوم سفير في آرنوت باولز، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وما يمكن ان تقدمه بلجيكا في مجال التعاون مع .كما استقبل وفدا من للمرأة برئاسة السيدة المسيري، وجرى البحث في سبل التعاون بين الوزارة والهيئة ، لجهة خلق فرص عمل بما يلبي احتياجات سوق العمل اللبناني.وتم الاتفاق على تأليف لجنة مشتركة للتشاور والمتابعة.