ترازيان: تخطينا بالسياسة لا يمرّ

قال النائب إن "أولويتنا يجب أن تكون الشعب اللبناني"، مشيراً إلى أن كلمة الشفافية "دُفنت".

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وفي كلمة له خلال كلمة له في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمُناقشة سياسات الحكومة، قال ترزيان: "إذا كان رئيس الحكومة لا يثق بأعضاء فليتقدّم باستقالته".

وتابع: "وزيرنا لم يكن على علم بآلية تعيين نواب حاكم خلال جلسة مجلس الوزراء. نحن مكون أساسي في البلد وتم تخطينا وهذا الأمر لا يمرّ".

وأكمل: "هناك أمور كثيرة لا نعلم ما هي خطط الحكومة لها، وأصلاً لم نسمع أي شيء منها لاسيما على صعيد الحماية الاجتماعية وغيرها".

واستكمل: "موضوع التدقيق المالي الجنائي أخذ جدلاً كبيراً ولم نعرف عنه أي شيء.. في الوقت نفسه، أسأل ما الذي تم فعله على صعيد الجباية بينما السوق السوداء هي الطاغية".

وقال: "تخطينا بالسياسة لا يمر، وللحديث تتمة".