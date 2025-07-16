Advertisement

لبنان

الخير: ملاذنا الأول والأخير هو بناء الدولة

Lebanon 24
16-07-2025 | 04:28
A-
A+
Doc-P-1392290-638882621819388757.png
Doc-P-1392290-638882621819388757.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال النائب أحمد الخير إنه "كان المطلوب أن نكون كدولة على قدر الفرصة الاستثنائية المتاحة لنا للخروج نحو الإصلاح والإعمار والتعافي".
Advertisement
 
وفي كلمة له خلال كلمة له في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمُناقشة سياسات الحكومة، قال الخير: "اللبنانيون يفقدون الأمل رويداً رويداً ولا أعلم ما إذا كانت الفرصة الجديدة ما زالت مُتاحة".
 
وتابع: "عودتنا إلى الحضن العربي أساسية بعد سنوات من الهيمنة الإيرانية، وما من أحد يستطيع تغيير هوية لبنان وحدوده وعلينا أن نتوحد تحت شعار لبنان أولاً".
 
وأكمل: "السلاح الذي كان يُعتبر نعمة في لبنان بات يُعد نقمة ويعرقل بناء الدولة ".
 
وذكر أن "المسؤولية الأكبر برأينا هي على أصحاب السلاح والمطلوب منهم وقف إنكار للواقع والتغيرات والتعاون مع الدولة لحصر السلاح بيدها".
 
وسأل: "أين خطة الطوارئ الحكومية وأين مسار التعافي الاقتصادي؟ الناس لم يلحظوا أي شيء من الحكومة".
 
 
وختم: "ملاذنا الأول والأخير هو بناء الدولة".
 
مواضيع ذات صلة
الخير: السلاح الذي كان يُعتبر "نعمة" في لبنان بات يُعد "نقمة" ويعرقل بناء الدولة
lebanon 24
16/07/2025 15:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الخير يدعو الدولة للتحرك ضد الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب
lebanon 24
16/07/2025 15:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عدوان: نطالب بأول جلسة لمجلس الوزراء وضع خطة زمنية لسيطرة الدولة على أن يتم البدء بخطوات فعلية للتخلص من البنى العسكرية والامنية ومن دون ذلك عبثا نحاول بناء اقتصاد او اعادة الاعمار
lebanon 24
16/07/2025 15:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بعاصيري في غداء "تجمع السيدات" في الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية: لا خيار لنا غير الإصرار على إعادة بناء الدولة
lebanon 24
16/07/2025 15:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:28 | 2025-07-16
08:20 | 2025-07-16
08:00 | 2025-07-16
07:47 | 2025-07-16
07:42 | 2025-07-16
07:40 | 2025-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24