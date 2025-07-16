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لبنان
الخير: ملاذنا الأول والأخير هو بناء الدولة
Lebanon 24
16-07-2025
|
04:28
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قال النائب
أحمد الخير
إنه "كان المطلوب أن نكون كدولة على قدر الفرصة الاستثنائية المتاحة لنا للخروج نحو الإصلاح والإعمار والتعافي".
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وفي كلمة له خلال كلمة له في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمُناقشة سياسات الحكومة، قال الخير: "اللبنانيون يفقدون الأمل رويداً رويداً ولا أعلم ما إذا كانت الفرصة الجديدة ما زالت مُتاحة".
وتابع: "عودتنا إلى الحضن العربي أساسية
بعد سنوات
من الهيمنة
الإيرانية
، وما من أحد يستطيع تغيير هوية
لبنان
وحدوده وعلينا أن نتوحد تحت شعار لبنان أولاً".
وأكمل: "السلاح الذي كان يُعتبر نعمة في
لبنان بات
يُعد نقمة ويعرقل بناء الدولة ".
وذكر أن "المسؤولية الأكبر برأينا هي على أصحاب السلاح والمطلوب منهم وقف إنكار للواقع والتغيرات والتعاون مع الدولة لحصر السلاح بيدها".
وسأل: "أين خطة الطوارئ الحكومية وأين مسار التعافي الاقتصادي؟ الناس لم يلحظوا أي شيء من الحكومة".
وختم: "ملاذنا الأول والأخير هو بناء الدولة".
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