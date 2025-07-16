أسامة سعد استقبل وفد لجان القواطع في مخيم عين الحلوة

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استقبل للتنظيم الشعبي النائب الدكتور وفداً من لجان القواطع في ، في مكتبه بحضور عضو في التنظيم .وعرض الوفد خلال اللقاء الأوضاع العامة في المخيم، والمشاكل اليومية التي يعاني منها السكان، إضافة إلى جملة من الاقتراحات لمعالجة هذه .كما طالب الوفد النائب سعد بالتدخل لمعالجة عدد من الملفات، وفي مقدمتها موضوع تقليص خدمات الأونروا المقدّمة للاجئين ، وما يسببه ذلك من معاناة .