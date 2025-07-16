تعميم صورة موقوف بجرائم احتيال وانتحال صفة…هل من وقع ضحية أعماله؟

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صدر عن - والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:في إطار مكافحة جرائم الاحتيال وانتحال الصفات، أوقف في لأمن الدولة المدعو (ب. ح.)، لانتحاله اسم " " وصفة موظف رسمي.وخلال التحقيق، اعترف بقيامه بعمليات نصب واحتيال طالت مواطنين ومؤسسات، مستخدمًا هوية مزوّرة لتحقيق منافع شخصية غير مشروعة. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه.وبناءً لإشارة المختص، تعمّم هذه المديرية العامة صورة الموقوف (ب. ح.)، وتدعو كل من وقع ضحية أعماله إلى التوجّه إلى مكتب مرفأ في المديرية العامة لأمن الدولة للإدلاء بإفادته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه.