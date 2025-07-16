أثناء مشاركته في حملة لإزالة المخالفات.. تعرّض رئيس بلدية لاعتداء بالضرب

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تعرّض رئيس بلدية البداوي لاعتداء بالضرب أثناء مشاركته في حملة لإزالة المخالفات في المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة " ".وأفادت مصادر محلية بأن الاعتداء وقع خلال تنفيذ الحملة، ما استدعى نقله إلى لتلقي العلاج.وأكدت التقارير الطبية أن حالة مستقرة، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة لتحديد ملابساتها ومحاسبة المتورطين.