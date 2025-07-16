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لبنان
أثناء مشاركته في حملة لإزالة المخالفات.. تعرّض رئيس بلدية لاعتداء بالضرب
Lebanon 24
16-07-2025
|
04:56
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تعرّض رئيس بلدية البداوي
حسن غمراوي
لاعتداء بالضرب أثناء مشاركته في حملة لإزالة المخالفات في المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
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وأفادت مصادر محلية بأن الاعتداء وقع خلال تنفيذ الحملة، ما استدعى نقله إلى
مستشفى الهيكلية
لتلقي العلاج.
وأكدت التقارير الطبية أن حالة
غمراوي
مستقرة، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة لتحديد ملابساتها ومحاسبة المتورطين.
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