مسعد: لا نريد فتنة ولا يمكن بناء دولة بوجود سلاح خارجها

قال النائب إنه "شكر للحكومة على جهودها لا يعفيها من المحاسبة والمساءلة"، مشيراً إلى أن "السيادة ليست مجرد شعار بل هي ممارسة في كل شيء"، وأضاف: "لا سيادة في ظل تدخل خارجي ولن نرضى بدولة هشة".

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وفي كلمة له خلال كلمة له في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمُناقشة سياسات الحكومة، قال مسعد: "لا يمكن بناء والمؤسسات بوجود سلاح خارجها لكننا ندعو إلى الحوار والتفاهم".

وأكمل: "لا نريد فتنة ولا نريد اقتتالاً بل نريد دولة قوية تحضن الجميع وتحميهم".

وأكمل: "ملف الكهرباء ما زال في العتمة ونسمع عن خطط وتمويلات ومفاوضات بينما المواطن لا يرى إلا العتمة. التعليم يتدهور والمدرسة الرسمية تنهار بينما ما زلنا ندور في حلقة مفرغة في مسألة أموال المودعين".

وذكر أن "تقاسم النفوذ ما زال يطغى على التعيينات بينما في حالة يُرثى له وهو بحاجة لحماية تشريعية"، وختم: "نريد قضاء لا يخشى السياسي بل يراقبه ويُحاسبه".