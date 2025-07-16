بعدما أعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"... ماذا قال وئام وهاب قبل قليل؟

بعدما أعلن يوم أمس عن "إطلاق جيش التوحيد"، ودعا "الجميع إلى "الإنضمام والبدء بتنظيم مقاومة مستقلة"، قال "التوحيد العربيّ" عبر حسابه على منصّة "إكس"، إنّ "جميع المقاتلين في توجهوا الى عرنة وحضر وجبل الشيخ".

Advertisement