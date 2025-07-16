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لبنان

بعدما أعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"... ماذا قال وئام وهاب قبل قليل؟

Lebanon 24
16-07-2025 | 05:28
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بعدما أعلن يوم أمس عن "إطلاق جيش التوحيد"، ودعا "الجميع إلى "الإنضمام والبدء بتنظيم مقاومة مستقلة"، قال رئيس حزب "التوحيد العربيّ" وئام وهاب عبر حسابه على منصّة "إكس"، إنّ "جميع المقاتلين في لبنان توجهوا الى عرنة وحضر وجبل الشيخ".
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