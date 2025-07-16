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لبنان

عون: حصرية السلاح بيد الدولة لم تعد شعاراً بل عنصراً أساسياً لمعادلة الردع الجديدة

Lebanon 24
16-07-2025 | 05:43
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قال النائب آلان عون إنَّ "حصرية السلاح بيد الدولة لم تعد شعاراً بل عنصراً أساسياً لمعادلة الردع الجديدة".
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وفي كلمة له خلال كلمة له في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمُناقشة سياسات الحكومة، قال عون إنّ "إعادة تفعيل السلاح يكون من خلال انتقاله إلى الدولة"، وتابع: "لبنان أصبح مستباحاً من دون رادع، ومن حقنا أن نعلم المسار التفاوضي بين لبنان والمبعوث الأميركي توم براك".
إلى ذلك، قال عون إن "اللبنانيين يريدون معرفة مصير ودائعهم"، وأضاف: "أي خطة تحفظ حقوق المودعين تبقى أفضل بكثير من إبقاء المواطن على ما هو عليه".
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