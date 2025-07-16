عون: حصرية السلاح بيد الدولة لم تعد شعاراً بل عنصراً أساسياً لمعادلة الردع الجديدة

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قال النائب إنَّ "حصرية السلاح بيد الدولة لم تعد شعاراً بل عنصراً أساسياً لمعادلة الردع الجديدة".وفي كلمة له خلال كلمة له في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمُناقشة سياسات الحكومة، قال عون إنّ "إعادة تفعيل السلاح يكون من خلال انتقاله إلى الدولة"، وتابع: " أصبح مستباحاً من دون رادع، ومن حقنا أن نعلم المسار التفاوضي بين لبنان والمبعوث الأميركي ".إلى ذلك، قال عون إن "اللبنانيين يريدون معرفة مصير ودائعهم"، وأضاف: "أي خطة تحفظ حقوق المودعين تبقى أفضل بكثير من إبقاء المواطن على ما هو عليه".