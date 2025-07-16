طاولة مستديرة في مجلس النواب عن "النساء الفرنكوفونيات فاعلات في التغيير"

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نظّمت لمجلس النواب والشعبة الفرنكوفونية في اللبناني، بالتعاون مع منظمة "نساء رائدات فرنكوفونيات" (FLF)، وبمشاركة عدد من الاختصاصيين الفرنكوفونيين، طاولة مستديرة بعنوان "النساء الفرنكوفونيات، فاعلات في التغيير"، في قاعة المكتبة في المجلس النيابي.افتتحت اللقاء المديرة العامة للشؤون الخارجية في المجلس، كريستين زعتر معلوف، بكلمة ترحيبية، تلتها كلمات لكل من رئيسة مؤسسة FLF الدكتورة نسرين أشقر، وسفير هيرفي ماغرو الذي شدّد على دور المرأة في مختلف المجالات، ورئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين سفير بوراوي لمّام، الذي عبّر عن فخره بأن يختم مهامه الدبلوماسية بهذا اللقاء المخصص للنساء الفرنكوفونيات. كما تحدث رئيس الشعبة الفرنكوفونية في مجلس النواب النائب ميشال موسى، مؤكدًا المجلس النيابي بدعم المرأة في مختلف المجالات وتكريس القيم الفرنكوفونية، في حين أشار الدكتور ركان نصر الدين إلى أهمية المطروح في هذه الطاولة المستديرة، لا سيما لجهة دور المرأة الحيوي في القطاع الطبي.توزعت أعمال اللقاء على جلستين. تناولت الجلسة الأولى، التي أدارتها النائبة نجاة صليبا، موضوع تمكين المرأة الفرنكوفونية، وشاركت فيها ناتالي ميجان هينيمان من المنظمة الدولية للفرنكوفونية متحدثة عن الاستراتيجية الفرنكوفونية لتمكين المرأة، والسفيرة يسرى سويدان عن تجربة المرأة في السلك الدبلوماسي، والدكتورة كارلا إده حول دور المرأة في البحث العلمي وصناعة السياسات العامة، والدكتورة إليسار ندّاف حول حضور المرأة في الإعلام، وسارة بولس التي شاركت عبر "زوم" حول واقع ودور النساء الفرنكوفونيات.أما الجلسة الثانية، التي أدارها النائب سيمون ، فتناولت مواضيع متنوعة، أبرزها المرأة والقيم الفرنكوفونية مع ياسمين الحلو، والقيادة النسائية والاقتصاد في الفضاء الفرنكوفوني مع الدكتور زمكحل، إضافة إلى التحديات التي تواجه ميادين التعليم والعمل مع لارا بو عيد، والسرديات الفنية النسائية مع رندا صادقة، واختُتمت الجلسة بمداخلة عبر "زوم" للدكتورة ذكرى سويدن تناولت فيها صورة المرأة الفرنكوفونية كنموذج عالمي للنجاح.واختُتم اللقاء بجلسة نقاش مفتوحة وتوصيات، وتم في نهايته تكريم السفير بوراوي لمّام بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية، وانتقال رئاسة مجموعة السفراء الفرنكوفونيين إلى سفير المغربية في ، كما تم تكريم الدكتورة إليسار ندّاف لمناسبة تعيينها مديرة عامة ورئيسة لمجلس إدارة تلفزيون لبنان. واختُتم الحدث بتوزيع الشهادات على المشاركين.