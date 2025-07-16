دريان بحث والبزري في الاوضاع والتقى وفد الجماعة الاسلامية

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، حيث جرى خلال اللقاء بحث في أبرز التي تشغل اللبنانيين، لا سيما الأوضاع المعيشية والحياتية والأمنية التي تؤرق المواطنين.

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وأوضح البزري بعد اللقاء أن تناول أيضًا ما دار في المجلس النيابي مؤخرًا من مساءلة للحكومة، مشيرًا إلى تركيز الحديث على ثلاثة محاور رئيسة: أولها بسط سيادة الدولة وحصرية السلاح، إضافة إلى تحرير الأرض والتصدي للاعتداءات المتكررة؛ وثانيها يتعلق بآليات الإصلاح المنشود والملاحظات على بعض التعيينات الأخيرة؛ أما المحور الثالث فتمحور حول مطالب بعض المناطق التي لم تفِ الحكومة بوعودها تجاهها، ومنها مدينة . وأشار البزري إلى أن البحث تطرق أيضًا إلى احتياجات المدينة والوضع المعيشي في الجنوب عمومًا.



كما استقبل المفتي دريان وفدًا من "الجماعة الإسلامية" ضمّ النائب الدكتور عماد الحوت، ورئيس المكتب السياسي للجماعة ياسين، وباسم الحوت.



وتحدث أبو ياسين باسم الوفد، مشيدًا بالمواقف الأخيرة التي أطلقها المفتي دريان في والشمال والبقاع، مؤكّدًا أنّ دار الفتوى تشكّل مرجعية وطنية جامعة بحجم الوطن، وأنّ اللقاء جاء في سياق التواصل المستمر والتباحث في القضايا الوطنية المفصلية. وشدّد على أهمية استعادة التوازن الوطني في ، وضرورة إعادة الدور والحقوق إلى المكوّن السنّي، باعتبار أن الحفاظ على التوازنات هو الأساس لضمان استقرار لبنان ونهوض مؤسساته، مؤكدًا أن الطرح لا يندرج ضمن الخطاب الطائفي بل في صلب اللغة الوطنية الجامعة.



وأضاف أن اللقاء تطرق أيضًا إلى نتائج زيارة وفد الجماعة الإسلامية إلى ، والتي وصفها بـ"الزيارة التأسيسية" لعلاقة جديدة ومستدامة بين لبنان وسوريا، مشددًا على أهمية الانفتاح العربي، وضرورة أن تبقى البوابة مفتوحة أمام لبنان باعتباره جسر تواصل بين الشرق والغرب، مؤكدًا أن العلاقة بين البلدين يجب أن تُبنى على أسس متينة في المرحلة المقبلة.