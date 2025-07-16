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لبنان

باسيل: كنا نعلم أننا الكتلة النيابية الوحيدة التي لن تمنح الثقة للحكومة

Lebanon 24
16-07-2025 | 06:28
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قال رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل إنّ "النظام الداخلي في مجلس النواب يستوجب أن تجيبنا الحكومة على أسئلتنا خلال 15 يوم، لكن هذا الأمر لم يحصل".
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وأضاف باسيل بعد جلسة مجلس النواب: "سنُحوّل أسئلة الحكومة إلى استجوابات، وهناك مغالطات كثيرة في كلمة رئيس الحكومة نواف سلام".
 
 
ورأى أنّ "سلام تحدث عن خطط "لم نراها"، وقال إنّ "أجوبة الحكومة لم تقنعنا".
 
 
واعتبر باسيل أنّ "هناك استنسابية وكيدية في مسألة التعيينات".
 
 
وتابع: "كنا نعلم أننا الكتلة النيابية الوحيدة التي لن تمنح الثقة للحكومة، وكلّ المداخلات التي انتقدت الحكومة شعبويّة".
 
 
 
 
 
 
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