باسيل: كنا نعلم أننا الكتلة النيابية الوحيدة التي لن تمنح الثقة للحكومة

قال رئيس " الحرّ" إنّ "النظام الداخلي في مجلس النواب يستوجب أن تجيبنا الحكومة على أسئلتنا خلال 15 يوم، لكن هذا الأمر لم يحصل".

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وأضاف بعد جلسة مجلس النواب: "سنُحوّل أسئلة الحكومة إلى استجوابات، وهناك مغالطات كثيرة في كلمة رئيس الحكومة ".

ورأى أنّ "سلام تحدث عن خطط "لم نراها"، وقال إنّ "أجوبة الحكومة لم تقنعنا".

واعتبر باسيل أنّ "هناك استنسابية وكيدية في مسألة التعيينات".

وتابع: "كنا نعلم أننا الكتلة النيابية الوحيدة التي لن تمنح الثقة للحكومة، وكلّ المداخلات التي انتقدت الحكومة شعبويّة".