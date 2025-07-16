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لبنان
عدوان: لهذا السبب أعطينا الثقة للحكومة
Lebanon 24
16-07-2025
|
06:36
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قال
النائب جورج عدوان
"جددنا الثقة على أساس جواب رئيس الحكومة
نواف سلام
".
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وأضاف عدوان بعد جلسة مجلس النواب أنّ "رئيس الحكومة أعطى جواباً حاسماً بمسألة حصر السلاح في كلّ
لبنان
".
ولفت إلى أنّ "الحكومة أكدت بوضوح عزمها على وضع البرنامج
الزمني
لحصرية السلاح والمباشرة به".
وأوضح عدوان قائلاً: "كان لنا الكثير من الملاحظات على التعيينات، و
في حال لم تُعرض الورقة الأميركية على
مجلس الوزراء
وإن لم تتم التعيينات كما يجب عندها لكل حادث حديث". وتابع: "لن نقبل بحصول تعيينات إلا وفق للآلية المعتمدة ورئيس الحكومة تعهد باحترامها وإن لم يحصل ذلك سيكون لوزرائنا الموقف العلني".
وقال عدوان: "لا نقبل أي تدخل بأي أمر يتعلق بلبنان من اي دولة خارجية".
وأكّد أنّ "الثقة لرئيس الجمهورية كاملة وهو يقوم بدوره كاملاً".
وتابع عدوان: "متمسكون بآخر حبة تراب من لبنان ولا تنازل عن الكيان اللبناني بأي شكل من الأشكال".
وقال: "كنا أول من قاوم من أجل لبنان واللبنانيين، ونحن على استعداد مع الدولة للحفاظ على أراضينا".
وختم عدوان قائلاً إنّ "البحث الأساسي للورقة الأميركية لا يحصل إلا ضمن مجلس الوزراء".
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