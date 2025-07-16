عدوان: لهذا السبب أعطينا الثقة للحكومة

وأوضح عدوان قائلاً: "كان لنا الكثير من الملاحظات على التعيينات، و في حال لم تُعرض الورقة الأميركية على وإن لم تتم التعيينات كما يجب عندها لكل حادث حديث". وتابع: "لن نقبل بحصول تعيينات إلا وفق للآلية المعتمدة ورئيس الحكومة تعهد باحترامها وإن لم يحصل ذلك سيكون لوزرائنا الموقف العلني".

وقال عدوان: "لا نقبل أي تدخل بأي أمر يتعلق بلبنان من اي دولة خارجية".

وأكّد أنّ "الثقة لرئيس الجمهورية كاملة وهو يقوم بدوره كاملاً".

وتابع عدوان: "متمسكون بآخر حبة تراب من لبنان ولا تنازل عن الكيان اللبناني بأي شكل من الأشكال".

وقال: "كنا أول من قاوم من أجل لبنان واللبنانيين، ونحن على استعداد مع الدولة للحفاظ على أراضينا".

وختم عدوان قائلاً إنّ "البحث الأساسي للورقة الأميركية لا يحصل إلا ضمن مجلس الوزراء".