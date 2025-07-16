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لبنان

إليكم ما قرّره مجلس شورى الدولة بشأن الضريبة على المحروقات

Lebanon 24
16-07-2025 | 06:24
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أصدر مجلس شورى الدولة اليوم الأربعاء، قراراً قضى بوقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض ضريبة على المحروقات.
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