الراعي من الديمان: تحية لصمود أبناء الجنوب ودعوة لدعمهم في مواجهة التحديات

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عرض البطريرك الكاردينال في الديمان أوضاع القرى الجنوبية والتحديات التي تواجه سكانها، خلال استقباله قائمقام بنت طوني على رأس وفد من بلدة رميش، ضمّ رئيس البلدية شربل العلم، كاهن الرعية الخوري العلم، وعدداً من الفعاليات.واستمع البطريرك إلى مطالب الوفد ووعد بمتابعتها، موجهاً عبرهم تحية "لأبناء المنطقة الصامدين في قراهم وبلداتهم رغم الصعوبات"، مثنيًا على "تجذّرهم في أرضهم وتمسّكهم بها"، وداعيًا إلى ضرورة دعم الجنوب ليستمر في مواجهة التحديات.كما استقبل رئيس جمعية فرسان مالطا في مروان الصحناوي، الذي أطلعه على نشاطات الجمعية الصحية، الاجتماعية والاستشفائية، وما تقوم به لخدمة الفئات المحتاجة.وفي وقت لاحق، التقى البطريرك بحضور المطران الياس نصار وأمين الإعلام في الصرح وليد غياض، رئيس فرقة ميّاس العالمية الفنان نديم شرفان، يرافقه الخوري جو عيد والمديرة الإدارية للفرقة ليا غريب.وخلال اللقاء، أوضح شرفان لغبطته أن "ما يُشاع حول العمل المسرحي للفرقة لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة"، مؤكداً أن "جميع المشاهد التي تقدمها الفرقة تعبيرية فنية بحتة، وهي ملتزمة بالقيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية".وقال شرفان بعد اللقاء: "أشكر صاحب الغبطة على استقباله ودعمه. طلبت بركته وأكدت له احترامنا لجميع الأديان، ولم يكن هدفنا يوماً توجيه رسائل دينية عبر الفن أو تخطي الإطار الفني. المسرحية التي نقدمها في الأرز تتمحور حول خليل جبران، وتتضمن مشهدية عن وادي قنوبين، لذا رغبت في نَيل بركته وتوضيح رؤيتنا الفنية".وختم قائلاً: "أشكر هذا الصرح وكل من فيه، خصوصاً البطريرك الراعي، كما أخص بالشكر الخوري جو عيد على دعمه ومرافقته الدائمة، وإشرافه على كافة الأعمال الفنية المرتبطة بالدين المسيحي".