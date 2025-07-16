في أي مرتبة جاء لبنان؟ هذه أغلى الدول العربية والعالمية بأسعار البنزين

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وفقًا لبيانات موقع "غلوبال بيترول برايسيز" بتاريخ 14 2025، تصدّرت قائمة من حيث سعر البنزين، متجاوزة 1.53 دولار للتر الواحد، تليها بفارق بسيط. وفي ما يلي الترتيب:



الأردن: 1.530 دولار/لتر



المغرب: 1.536 دولار/لتر



: 0.871 دولار/لتر



: 0.799 دولار/لتر



: 0.786 دولار/لتر



تتباين أسعار البنزين بين دول العالم بشكل لافت، نتيجة اختلاف سياسات الدعم والضرائب وتكاليف الإنتاج، حيث تلجأ بعض الحكومات إلى دعم أسعار الوقود لتخفيف العبء عن المواطنين، بينما تعتمد أخرى على تحرير الأسعار وفق السوق العالمية.وفقًا لبيانات موقع "غلوبال بيترول برايسيز" بتاريخ 14 2025، تصدّرت قائمة من حيث سعر البنزين، متجاوزة 1.53 دولار للتر الواحد، تليها بفارق بسيط. وفي ما يلي الترتيب:الأردن: 1.530 دولار/لترالمغرب: 1.536 دولار/لتر: 0.871 دولار/لتر: 0.799 دولار/لتر: 0.786 دولار/لتر

عالميًا، لا تزال تحتل المرتبة الأولى كأغلى منطقة في العالم لشراء البنزين، حيث يبلغ سعر اللتر 3.534 دولار. وتضم قائمة أغلى الدول من حيث أسعار الوقود ما يلي:



هونغ كونغ: 3.534 دولار/لتر



إيسلندا: 2.477 دولار/لتر



: 2.207 دولار/لتر



: 2.195 دولار/لتر



الدنمارك: 2.171 دولار/لتر



: 2.133 دولار/لتر



سنغافورة: 2.129 دولار/لتر



ليختنشتاين: 2.108 دولار/لتر



ألبانيا: 2.053 دولار/لتر



: 2.027 دولار/لتر (روسيا اليوم)