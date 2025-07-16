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لبنان
في أي مرتبة جاء لبنان؟ هذه أغلى الدول العربية والعالمية بأسعار البنزين
Lebanon 24
16-07-2025
|
07:40
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تتباين أسعار البنزين بين دول العالم بشكل لافت، نتيجة اختلاف سياسات الدعم والضرائب وتكاليف الإنتاج، حيث تلجأ بعض الحكومات إلى دعم أسعار الوقود لتخفيف العبء عن المواطنين، بينما تعتمد أخرى على تحرير الأسعار وفق السوق العالمية.
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وفقًا لبيانات موقع "غلوبال بيترول برايسيز" بتاريخ 14
تموز
2025، تصدّرت
الأردن
قائمة
الدول العربية
من حيث سعر البنزين، متجاوزة 1.53 دولار للتر الواحد، تليها
المغرب
بفارق بسيط. وفي ما يلي الترتيب:
الأردن: 1.530 دولار/لتر
المغرب: 1.536 دولار/لتر
تونس
: 0.871 دولار/لتر
لبنان
: 0.799 دولار/لتر
سوريا
: 0.786 دولار/لتر
عالميًا، لا تزال
هونغ كونغ
تحتل المرتبة الأولى كأغلى منطقة في العالم لشراء البنزين، حيث يبلغ سعر اللتر 3.534 دولار. وتضم قائمة أغلى الدول من حيث أسعار الوقود ما يلي:
هونغ كونغ: 3.534 دولار/لتر
إيسلندا: 2.477 دولار/لتر
هولندا
: 2.207 دولار/لتر
إسرائيل
: 2.195 دولار/لتر
الدنمارك: 2.171 دولار/لتر
سويسرا
: 2.133 دولار/لتر
سنغافورة: 2.129 دولار/لتر
ليختنشتاين: 2.108 دولار/لتر
ألبانيا: 2.053 دولار/لتر
اليونان
: 2.027 دولار/لتر (روسيا اليوم)
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