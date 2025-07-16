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لبنان
الجيش يفتح باب التطوع لتلامذة الضباط… إليك الشروط والتواريخ!
Lebanon 24
16-07-2025
|
07:47
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وزارة الدفاع الوطني
–
قيادة الجيش
، في بيان "الحاجة إلى تطويع تلامذة ضباط لمصلحة الجيش (قوى: بر – جو – بحر) والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (قوى بر) والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للجمارك بطريقة المباراة، من بين العسكريين (ذكور وإناث) والمدنيين (ذكور فقط)، الحائزين على شهادة الثانوية العامة بفروعها كافة ومعدّل العلامات فيها 12/20 وما فوق، أو ما يعادلها رسميًّا، أو إفادة إنهاء الصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2019 – 2020 بفروعها كافة على أن يُجاز للعسكري التقدم لصالح أي من الأجهزة المذكورة.
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على الراغبين بالتطوع، أن يتقدموا بطلباتهم شخصيًّا خلال أوقات الدوام الرسمي من الإثنين حتى الخميس من كل أسبوع من الساعة 7.30 لغاية الساعة 13.30 اعتبارًا من 21/7/2025 لغاية 25/9/2025 ضمنًا، في الكلية الحربية – الفياضية".
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