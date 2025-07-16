13 سرقة لمحولات كهرباء منذ وقف إطلاق النار في الجنوب: قرى بلا ماء وكهرباء

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سُجّلت 13 عملية سرقة لمحولات كهرباء في منطقة – الحجير، منذ إعلان وقف إطلاق النار في الجنوب، استهدفت محطات تغذية بالتيار الكهربائي وأخرى مرتبطة بآبار المياه، ما أدى إلى توقف التغذية الكهربائية وانقطاع المياه عن عدد من قرى قضاءي ومرجعيون.وتسببت هذه السرقات بتفاقم الأزمات الحياتية لسكان المنطقة، وسط غياب حلول جذرية للحد من عمليات التعدي على البنى التحتية.وقد قامت مؤسسة ، بالتنسيق مع ، بإعادة تركيب عدد من المحولات المسروقة، في محاولة لتخفيف تداعيات الأزمة.