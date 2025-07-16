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لبنان

13 سرقة لمحولات كهرباء منذ وقف إطلاق النار في الجنوب: قرى بلا ماء وكهرباء

Lebanon 24
16-07-2025 | 08:51
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سُجّلت 13 عملية سرقة لمحولات كهرباء في منطقة وادي السلوقي – الحجير، منذ إعلان وقف إطلاق النار في الجنوب، استهدفت محطات تغذية بالتيار الكهربائي وأخرى مرتبطة بآبار المياه، ما أدى إلى توقف التغذية الكهربائية وانقطاع المياه عن عدد من قرى قضاءي بنت جبيل ومرجعيون.
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وتسببت هذه السرقات بتفاقم الأزمات الحياتية لسكان المنطقة، وسط غياب حلول جذرية للحد من عمليات التعدي على البنى التحتية.

وقد قامت مؤسسة مراد للخدمات الكهربائية، بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان، بإعادة تركيب عدد من المحولات المسروقة، في محاولة لتخفيف تداعيات الأزمة.
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