عن سوريا... هذا ما قاله تيمور جنبلاط

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كتب رئيس الإشتراكي عبر حسابه على منصة "إكس":"‏لا يجب ان يصبح بناء الجديدة شيئا من الماضي، لا يجب ان تسقط عناوين الأخوية ولا يجب ان تستبدل بالانتهاكات والاعتداءات على حياة الامنين والكرامات بل يجب ان تقوم الدولة بحماية أهل عبر حل سياسي حماية لفكرة الجديدة التي دعمناها منذ اللحظة الأولى".