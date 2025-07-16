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لبنان

جابر بحث والسفيرة النمساوية اتفاقية الطيران وتابع خطة التحول الرقمي في المالية

Lebanon 24
16-07-2025 | 09:06
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عرض وزير المالية ياسين جابر اتفاقية الخدمات الجوية بين لبنان وجمهورية النمسا، خلال لقائه السفيرة النمساوية في لبنان فرانزيسكا هونسوفيتز، وهي اتفاقية تم التوصل إلى صيغة موحدة بشأنها بين إدارتي الطيران المدني في البلدين عام 2023.
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ووعد الوزير جابر بمتابعة الاتفاقية والعمل على توقيعها في أقرب وقت ممكن.

في سياق منفصل، ترأس الوزير جابر اجتماعاً خصص لمتابعة خطة تطوير الأنظمة الإلكترونية في وزارة المالية، والتي يتم العمل عليها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) ضمن مختلف المديريات، لا سيما الجمارك، الشؤون العقارية، والمالية العامة. واطّلع على مراحل التنفيذ تحضيراً للقاء المرتقب مع الجهات المانحة والداعمة للوزارة في هذا التحول الرقمي الممتد على عشر سنوات.

كما تابع جابر الإجراءات المتعلّقة بتحويل الأموال العائدة للبلديات من الصندوق البلدي المستقل، والمُقدَّرة بحوالي 2.2 ألف مليار ليرة لبنانية، والتي سبق إرسالها إلى وزارة الداخلية، على أن تُستكمل لاحقًا بإضافة مخصصات الهاتف الثابت عند إعادة الملف إلى وزارة المالية.
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