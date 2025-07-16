جابر بحث والسفيرة النمساوية اتفاقية الطيران وتابع خطة التحول الرقمي في المالية

عرض اتفاقية الخدمات الجوية بين وجمهورية ، خلال لقائه السفيرة النمساوية في لبنان فرانزيسكا هونسوفيتز، وهي اتفاقية تم التوصل إلى صيغة موحدة بشأنها بين إدارتي الطيران المدني في البلدين عام 2023.

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ووعد الوزير جابر بمتابعة الاتفاقية والعمل على توقيعها في أقرب وقت ممكن.



في سياق منفصل، ترأس الوزير جابر اجتماعاً خصص لمتابعة خطة تطوير الأنظمة الإلكترونية في ، والتي يتم العمل عليها باستخدام تقنيات (AI) ضمن مختلف المديريات، لا سيما ، الشؤون العقارية، والمالية العامة. واطّلع على مراحل التنفيذ تحضيراً للقاء المرتقب مع الجهات المانحة والداعمة للوزارة في هذا التحول الرقمي الممتد على عشر سنوات.



كما تابع جابر الإجراءات المتعلّقة بتحويل الأموال العائدة للبلديات من ، والمُقدَّرة بحوالي 2.2 ألف مليار ، والتي سبق إرسالها إلى ، على أن تُستكمل لاحقًا بإضافة مخصصات الهاتف الثابت عند إعادة الملف إلى وزارة المالية.