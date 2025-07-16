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لبنان

سلام استنكر الضربات الإسرائيلية على دمشق

Lebanon 24
16-07-2025 | 09:40
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استنكر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الضربات الإسرائيلية التي استهدفت دمشق، بما في ذلك وزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي.
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واعتبر في بيان أن ما حصل "خرق صارخٍ لسيادة سوريا وانتهاك لأبسط قواعد القانون الدولي".

وأضاف: "لا يمكن القبول بمنطق الاستباحة، ولا بمنطق الرسائل بالنار. وعلى المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤولياته في وضع حدٍّ لهذه الاعتداءات."
 
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