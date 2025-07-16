سلام استنكر الضربات الإسرائيلية على دمشق

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استنكر الضربات التي استهدفت ، بما في ذلك ومحيط .واعتبر في بيان أن ما حصل "خرق صارخٍ لسيادة وانتهاك لأبسط قواعد القانون الدولي".وأضاف: "لا يمكن القبول بمنطق الاستباحة، ولا بمنطق الرسائل بالنار. وعلى أن يتحمّل مسؤولياته في وضع حدٍّ لهذه الاعتداءات."