إقفال فرن في سير- الصنية بالشمع الأحمر.. والسبب؟

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أقفلت دورية تابعة للمديرية العامة للأمن العام أحد الأفران في بلدة سير بجانب مخفر الدرك، وذلك بعد التثبت من تشغيله من قبل شخص سوري الجنسية بطريقة غير شرعية ومن دون حيازة أوراق قانونية أو تراخيص رسمية.وقد تم ختم الفرن بالشمع الأحمر في إطار سلسلة الإجراءات التي ينفذها لضبط المخالفات المتعلقة بالعمالة الأجنبية، والتشدد في تطبيق القوانين المرعية الإجراء، لا سيما في ما يتعلق بالوجود غير النظامي والتشغيل غير المرخص.