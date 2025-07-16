Advertisement

لبنان

إقفال فرن في سير- الصنية بالشمع الأحمر.. والسبب؟

Lebanon 24
16-07-2025 | 09:47
A-
A+
Doc-P-1392482-638882813454700765.jpg
Doc-P-1392482-638882813454700765.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقفلت دورية تابعة للمديرية العامة للأمن العام أحد الأفران في بلدة سير قضاء الضنية بجانب مخفر الدرك، وذلك بعد التثبت من تشغيله من قبل شخص سوري الجنسية بطريقة غير شرعية ومن دون حيازة أوراق قانونية أو تراخيص رسمية.
Advertisement

وقد تم ختم الفرن بالشمع الأحمر في إطار سلسلة الإجراءات التي ينفذها الأمن العام لضبط المخالفات المتعلقة بالعمالة الأجنبية، والتشدد في تطبيق القوانين المرعية الإجراء، لا سيما في ما يتعلق بالوجود غير النظامي والتشغيل غير المرخص.
مواضيع ذات صلة
إقفال مركز طبي في طرابلس بالشمع الأحمر.. ما السبب؟
lebanon 24
16/07/2025 18:35:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إقفال مستودعين في كسروان بالشمع الأحمر.. ماذا ضبطت أمن الدولة في داخلهما؟
lebanon 24
16/07/2025 18:35:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إقفال عيادة تجميل بالشمع الأحمر... ماذا ضُبِطَ في داخلها؟
lebanon 24
16/07/2025 18:35:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فضيحة الأدوية المُنتهية الصلاحية.. إقفال مستوصف بلدية الميناء بالشمع الأحمر
lebanon 24
16/07/2025 18:35:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:31 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:33 | 2025-07-16
11:18 | 2025-07-16
11:07 | 2025-07-16
10:59 | 2025-07-16
10:55 | 2025-07-16
10:35 | 2025-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24