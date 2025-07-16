عون دان القصف على دمشق: نؤكد حرص لبنان على وحدة سوريا وسلامة شعبها



Advertisement

وأكد في بيان، أنّ استمرار هذه الاعتداءات يُعرّض أمن المنطقة واستقرارها لمزيد من التوتر والتصعيد، مُعرباً عن تضامن الكامل مع شعباً ودولةً. دان رئيس الجمهورية ، بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة على الأراضي ، والتي بلغت اليوم العاصمة ومقرات حكومية، معتبراً أنها تُشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عربية شقيقة وللقانون الدولي وميثاق .وأكد في بيان، أنّ استمرار هذه الاعتداءات يُعرّض أمن المنطقة واستقرارها لمزيد من التوتر والتصعيد، مُعرباً عن تضامن الكامل مع شعباً ودولةً.

وجدّد الرئيس عون دعوته للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته والضغط بكل الوسائل وفي المحافل كافةً، لوقف الاعتداءات المتكررة، واحترام ووحدة أراضيها.



وكان الرئيس عون قد أكّد حرص لبنان على وحدة ، وسلمها الأهلي، وسلامة أرضها وشعبها بكل أطيافه.