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لبنان

شبان دروز قطعوها عى مفرق فالوغا....زحمة سير خانقة على طريق ضهر البيدر

Lebanon 24
16-07-2025 | 10:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن زحمة سير خانقة علق بها المواطنون على طريق ضهر البيدر نزولا بإتجاه البقاع.
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ووفق المعلومات، سبب الزحمة إلى قطع الطريق من قبل مجموعة من الشبان الدروز عند مفرق فالوغا.
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