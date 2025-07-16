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لبنان
شبان دروز قطعوها عى مفرق فالوغا....زحمة سير خانقة على طريق ضهر البيدر
Lebanon 24
16-07-2025
|
10:19
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أفادت مندوبة "
لبنان 24
" بأن زحمة سير خانقة علق بها المواطنون على
طريق ضهر البيدر
نزولا بإتجاه
البقاع
.
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ووفق المعلومات، سبب الزحمة إلى قطع الطريق من قبل مجموعة من الشبان
الدروز
عند مفرق
فالوغا
.
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