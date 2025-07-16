عن "النصر وهروب الشرع من القصر".. هذا ما قاله وهاب

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انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع صوتي لرئيس حزب التوحيد العربي، ، يوجّه فيه تحذيرًا إلى الرئيس السوري . وقال في التسجيل:"نبّهناك يا أحمد ، لكنك لم تقتنع. أهلك عاشروا ، وكان ينبغي عليك أن تعرف من هم الدروز. ما دام جدّك قاتل مع ، كان يجب أن يشرح لك من هم الدروز. لقد ارتكبتَ غلطة عمرك، وستدفع الثمن، وستُحاسب".وأضاف: "أنتم يا أهلنا في ، هيا إلى استعادة كل المواقع. أحمد الشرع هرب من ، وإن شاء الله خلال ساعات سنُعلن النصر. لا يخَف أحد منكم، بدمائكم سترسمون صورة الجديدة. هيا، هذا النظام قد سقط".