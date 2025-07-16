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لبنان

عن "النصر وهروب الشرع من القصر".. هذا ما قاله وهاب

Lebanon 24
16-07-2025 | 10:24
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انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع صوتي لرئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب، يوجّه فيه تحذيرًا إلى الرئيس السوري أحمد الشرع. وقال وهاب في التسجيل:
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"نبّهناك يا أحمد الشرع، لكنك لم تقتنع. أهلك عاشروا الدروز، وكان ينبغي عليك أن تعرف من هم الدروز. ما دام جدّك قاتل مع سلطان الأطرش، كان يجب أن يشرح لك من هم الدروز. لقد ارتكبتَ غلطة عمرك، وستدفع الثمن، وستُحاسب".

وأضاف: "أنتم يا أهلنا في السويداء، هيا إلى استعادة كل المواقع. أحمد الشرع هرب من القصر، وإن شاء الله خلال ساعات سنُعلن النصر. لا يخَف أحد منكم، بدمائكم سترسمون صورة سوريا الجديدة. هيا، هذا النظام قد سقط".
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