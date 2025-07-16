جنبلاط يحذّر من تكرار تجربة لبنان في سوريا: إسرائيل تدّعي الحماية وتزرع الفتنة

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أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي ، في تصريح لـ"التلفزيون السوري"، أن لا تحمي أبناء في ، بل توظف "بعض ضعاف العقول" لترويج هذه الفكرة، مشيراً إلى أن هؤلاء استفادوا من الاعتداءات والانتهاكات التي وقعت في اليومين الماضيين.واستعاد تجربة في ، مشدداً على أن أحد أسباب اندلاعها واستمرارها على مدى 19 عاماً، كان ادعاء إسرائيل بحماية بعض الفئات، وهو ما أدى إلى كوارث وويلات.وكشف جنبلاط عن تواصله المستمر مع وزيري الخارجية والداخلية في ، بهدف تهدئة الأوضاع وتخفيف الاحتقان في الجبل، مشدداً على أن الدور الأساسي في هذا السياق يبقى بيد .وختم بالقول: "علينا أن نُفشل محاولات البعض لاستغلال الوضع، وفتح باب حوار واسع مع الفاعليات في السويداء ضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى".