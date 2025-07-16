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لبنان

جنبلاط يحذّر من تكرار تجربة لبنان في سوريا: إسرائيل تدّعي الحماية وتزرع الفتنة

Lebanon 24
16-07-2025 | 10:35
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أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تصريح لـ"التلفزيون السوري"، أن إسرائيل لا تحمي أبناء الطائفة الدرزية في السويداء، بل توظف "بعض ضعاف العقول" لترويج هذه الفكرة، مشيراً إلى أن هؤلاء استفادوا من الاعتداءات والانتهاكات التي وقعت في اليومين الماضيين.
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واستعاد جنبلاط تجربة الحرب الأهلية في لبنان، مشدداً على أن أحد أسباب اندلاعها واستمرارها على مدى 19 عاماً، كان ادعاء إسرائيل بحماية بعض الفئات، وهو ما أدى إلى كوارث وويلات.

وكشف جنبلاط عن تواصله المستمر مع وزيري الخارجية والداخلية في سوريا، بهدف تهدئة الأوضاع وتخفيف الاحتقان في الجبل، مشدداً على أن الدور الأساسي في هذا السياق يبقى بيد الإدارة السورية.

وختم بالقول: "علينا أن نُفشل محاولات البعض لاستغلال الوضع، وفتح باب حوار واسع مع الفاعليات في السويداء ضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى".
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