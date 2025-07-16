السنيورة استنكر العدوان الإسرائيلي على سوريا

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أعرب الرئيس عن إدانته الشديدة للعدوان الغاشم على العاصمة ، مؤكداً ثقته بأن الشعب السوري الشقيق، إلى جانب حكومته الشرعية، سيتصدّى لهذا العدوان ويفشله.وقال السنيورة في بيان: "تواصل اعتداءاتها الوحشية على الجمهورية العربية السورية، وتتمادى في تدخلها السافر في شؤونها الداخلية، وخصوصاً ما تشهده منطقة السويداء من تدخل خطير يرمي إلى تقويض وحدة الشعب السوري وزرع الفتنة بين مكوناته، في وقت تستمر فيه أيضًا في اعتداءاتها اليومية على الشعبين الفلسطيني واللبناني."وفي سياق متصل، دان السنيورة بشدة الاشتباكات والانتهاكات الخطيرة التي تُرتكب بحق المدنيين في السويداء، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء، داعيًا جميع السوريين إلى التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية لإحباط محاولات التحريض والفتنة التي تعمل إسرائيل على إشعالها.وختم بالدعوة إلى "موقف عربي ودولي موحّد"، مطالبًا وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي بـاتخاذ إجراءات حازمة لوقف العدوان الإسرائيلي المتكرر على ، وكذلك على الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي وميثاق .