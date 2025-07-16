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لبنان

السنيورة استنكر العدوان الإسرائيلي على سوريا

Lebanon 24
16-07-2025 | 10:59
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أعرب الرئيس فؤاد السنيورة عن إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على العاصمة السورية دمشق، مؤكداً ثقته بأن الشعب السوري الشقيق، إلى جانب حكومته الشرعية، سيتصدّى لهذا العدوان ويفشله.
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وقال السنيورة في بيان: "تواصل إسرائيل اعتداءاتها الوحشية على الجمهورية العربية السورية، وتتمادى في تدخلها السافر في شؤونها الداخلية، وخصوصاً ما تشهده منطقة السويداء من تدخل خطير يرمي إلى تقويض وحدة الشعب السوري وزرع الفتنة بين مكوناته، في وقت تستمر فيه أيضًا في اعتداءاتها اليومية على الشعبين الفلسطيني واللبناني."

وفي سياق متصل، دان السنيورة بشدة الاشتباكات والانتهاكات الخطيرة التي تُرتكب بحق المدنيين في السويداء، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء، داعيًا جميع السوريين إلى التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية لإحباط محاولات التحريض والفتنة التي تعمل إسرائيل على إشعالها.

وختم بالدعوة إلى "موقف عربي ودولي موحّد"، مطالبًا الدول العربية وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي بـاتخاذ إجراءات حازمة لوقف العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا، وكذلك على الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
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