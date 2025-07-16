اجتماع درزي استنكاراً لأحداث السويداء بحضور شيخ العقل ومشايخ ونواب من الطائفة

بدعوة من الهيئة لطائفة ، عقد اجتماع طارئ في "المقام الشريف" في شارون تضامنا مع ابناء السويداء وجبل العرب، واستنكاراً للأحداث الخطيرة الحاصلة في السويداء للتعديات الدموية على أهلنا في جبل العرب ونصرة للحق وتمسكا بحقوق الإنسان التي نصت عليها الشرائع الأممية والدولية.

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شارك في الاجتماع شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى ملبياً الدعوة، وكذلك سماحة الشيخ نعيم حسن، والمشايخ الاجلاّء: ابو صالح محمد العنداري، ابو سعيد انور الصايغ، ابو زين الدين حسن غنام، ابو يوسف امين العريضي، ابو فايز امين مكارم، ابو طاهر منير بركة وابو داود منير القضماني وابو سعيد محمود فرج، والنواب: ، هادي ابو الحسن، مارك ضو وفراس حمدان، وشخصيات وفاعليات حزبية واجتماعية واهلية وحشود كبيرة من مشايخ الجبل امتلأت بها باحات المقام والطرق المؤدية اليه.



والقى الشيخ ابو سعيد انور الصايغ كلمة الهيئة الداعية قائلاً: "دعت الهيئة الروحية إلى هذا الموقف اليوم، استنكارا للمصاب الجلل الذي حدث عند اهلنا في الجبل الأشم، وهذه الأعمال البربرية التي حصلت لا يتقبلها الا كل إنسان خارج عن المبادئ القويمة والمبادئ والأفعال السليمة".



اضاف: "اننا اذ ندعو الضمير العالمي إذا كان هنالك من ضمير، لوقف الأعمال البربرية التي لا تليق إلا لسفاح لما يسمى " " وبأي شرع يفعل ما يفعله. اننا اذ نكرر نحرّم التعدّي منا اولا ونحرم التعدّي علينا ثانيا، واننا نعيش بكرامة ونموت بكرامة".

وتابع: باسم الهيئة الروحية الدينية والطائفة المعروفية الكريمة جمعاء، نقدم تعازينا الحارة إلى اهلنا ونطلب من الله سبحانه وتعالى اللطف بهم".



وختم الصايغ: "اننا نوصي اهلنا في أن يتحلوا بأخلاق الطائفة المعروفية ولا يعتدوا على أحد من الضيوف السوريين وأن الافضل يفعل الافضل، وعليكم ان تتمسكوا بعادات آبائنا وأجدادنا ولا تحيدوا عنها، ولله المشيئة ومن اعتز بغير الله ذلّ ومن تعزز بذي العز به اعتز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.