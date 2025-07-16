قائد الجيش استقبل السفير الفرنسي وقائداً في القيادة الوسطى الأميركية

استقبل العماد ، في مكتبه، في اليرزة ، مع وفد عسكري مرافق.

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كذلك، استقبل في تشيكيا توماس بوجار، ترافقه السفيرة التشيكية في إستر لاوفروفا. وخلال هذين اللقاءين، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



كذلك، استقبل قائد قوة المهام المشتركة للعمليات الخاصة في القيادة الوسطى الأميركية Brig. Gen. Mason R. Dula مع وفد مرافق، وتناول البحث آخر التطورات في المنطقة.