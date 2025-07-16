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لبنان

قائد الجيش استقبل السفير الفرنسي وقائداً في القيادة الوسطى الأميركية

Lebanon 24
16-07-2025 | 11:18
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، مع وفد عسكري مرافق.
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كذلك، استقبل مستشار الأمن القومي في جمهورية تشيكيا توماس بوجار، ترافقه السفيرة التشيكية في لبنان إستر لاوفروفا. وخلال هذين اللقاءين، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كذلك، استقبل قائد قوة المهام المشتركة للعمليات الخاصة في القيادة الوسطى الأميركية Brig. Gen. Mason R. Dula مع وفد مرافق، وتناول البحث آخر التطورات في المنطقة.
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