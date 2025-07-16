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لبنان

الضاهر: الجيش هو السند والأمان

Lebanon 24
16-07-2025 | 11:33
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نشر النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً: "وسط الغليان في الشارع وتفجّر الأزمات في المنطقة، ما في شي بيوحّد اللبنانيين اليوم أكتر من التمسك بخيار الدولة! ما في أمان بلا جيش، وما في استقرار بلا مؤسسات شرعية".
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وختم: "الجيش... ثم الجيش... ثم الجيش.. هو السند، هو الأمان، هو الوطن".
 
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