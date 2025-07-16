الضاهر: الجيش هو السند والأمان

نشر النائب عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً: "وسط الغليان في الشارع وتفجّر الأزمات في المنطقة، ما في شي بيوحّد اللبنانيين اليوم أكتر من التمسك بخيار الدولة! ما في أمان بلا جيش، وما في استقرار بلا مؤسسات شرعية".

Advertisement

وختم: "الجيش... ثم الجيش... ثم الجيش.. هو السند، هو الأمان، هو الوطن".