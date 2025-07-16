27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حاصباني: المخاطر كبيرة وفرصة التعافي ضيقة
Lebanon 24
16-07-2025
|
11:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أمل
النائب غسان حاصباني
"أن تنسحب مقاربة التعاطي مع القرض الحسن، بعد قرارات حاكم
مصرف لبنان
كريم سعيد
على ملف سلاح
حزب الله
"، مشدداً على أن "السلاح هو جزء من المنظومة العسكرية والأمنية والمالية للحزب، الذي يستفيد بشكل كبير من الاقتصاد غير الشرعي والأعمال المالية التي تستفيد منه كالقرض الحسن، الذي كان
جمعية خيرية
وأصبح مصرفًا غير مرخص به".
Advertisement
وفي مقابلة عبر "الحدث"، قال
حاصباني
: "إن قرار الحاكم المتعلق بالقرض الحسن ليس كافياً، في حد ذاته، لكنه جزء من عملية تفكيك البنى التحتية العسكرية والأمنية والمالية للحزب، إضافة الى سحب سلاحه وبسط
سلطة الدولة
".
أضاف: "هناك منافذ عدة منها من يستفيد من التجارة غير الشرعية أو التهريب أو التهرب الجمركي، وليس الأمر محصورا بالقرض الحسن، فالمؤسسات المالية التي تتعاطى معه والمصارف معرضة للشطب إذا تعاملت مع هذه الجمعية".
وقال رداً على سؤال: "في السابق، حين جرت محاولة تفكيك شبكة اتصالات الحزب كان الرد من قبله عسكريا في 7 أيار. أما اليوم في ظل ما يمر به الحزب فلا أعتقد أنه سيقدم على ردات فعل عنيفة، لأنه لم يعقد قادرا على ذلك، ووقع هذا القرار لا يكفي للقيام بردة فعل".
وأشار إلى أن "نافذة الفرص تضيق مع الوقت"، وقال: "
لبنان
ليس لديه ترف الانتظار، خصوصا في ظل التحولات الإقليمية السريعة التي تحصل وعدم السير في الالتزمات التي اتخذتها الحكومة السابقة والحالية كوقف إطلاق النار ونزع السلاح وفكفكة البنى التحتية العسكرية".
أضاف: "هذا الموضوع لا ينتظر، ليس فقط بسبب
الضغط الدولي
، بل لأنه حاجة وطنية ملحة. ومن دون القيام بهذه الخطوات، كل الإصلاحات لن تكون مجدية، فالأساس
سيادة الدولة
على كامل أراضيها وأموالها ومداخيلها".
وختم حاصباني: "المخاطر كبيرة، وعلى الدولة فرض سيادتها على كامل أراضيها بجدية وحزم وسرعة، ففرصة لبنان للتعافي ضيقة، وإذا فشل
العهد
والسلطتين التنفيذية والتشريعية بهذه المهمة، ستكون العواقب غير مسبوقة، ونخشى من تصعيد إضافي على الأراضي
اللبنانية
لا نعلم من أي جهة يأتي".
مواضيع ذات صلة
حاصباني: فرصة لبنان للتعافي ضيقة (الحدث)
Lebanon 24
حاصباني: فرصة لبنان للتعافي ضيقة (الحدث)
16/07/2025 21:18:21
16/07/2025 21:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية: اليورانيوم المخصب تعرض لمخاطر كبيرة جراء القصف
Lebanon 24
مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية: اليورانيوم المخصب تعرض لمخاطر كبيرة جراء القصف
16/07/2025 21:18:21
16/07/2025 21:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: مخاطر الصراع في الشرق الأوسط تزايدت بشكل كبير
Lebanon 24
الخارجية الروسية: مخاطر الصراع في الشرق الأوسط تزايدت بشكل كبير
16/07/2025 21:18:21
16/07/2025 21:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تزايد المخاطر في الخليج ومضيق هرمز قد يؤدي إلى تصعيد في النشاط العسكري
Lebanon 24
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تزايد المخاطر في الخليج ومضيق هرمز قد يؤدي إلى تصعيد في النشاط العسكري
16/07/2025 21:18:21
16/07/2025 21:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
القومي: سوريا يجب أن تعود لموقعها المقاوم والمواجه
Lebanon 24
القومي: سوريا يجب أن تعود لموقعها المقاوم والمواجه
14:09 | 2025-07-16
16/07/2025 02:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... تسعيرة تاكسي المطار أصبحت موحّدة
Lebanon 24
بالفيديو... تسعيرة تاكسي المطار أصبحت موحّدة
13:55 | 2025-07-16
16/07/2025 01:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
غادرت منزلها في بعلبك إلى جهة مجهولة... آية مفقودة (صورة)
Lebanon 24
غادرت منزلها في بعلبك إلى جهة مجهولة... آية مفقودة (صورة)
13:34 | 2025-07-16
16/07/2025 01:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل استقبل وفودا بلدية من الكفور وبقعاتة عشقوت ودلبتا ورعشين
Lebanon 24
باسيل استقبل وفودا بلدية من الكفور وبقعاتة عشقوت ودلبتا ورعشين
13:34 | 2025-07-16
16/07/2025 01:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
البعريني ورستم في جولة تربوية ولقاء مع وزيرة التربية
Lebanon 24
البعريني ورستم في جولة تربوية ولقاء مع وزيرة التربية
13:23 | 2025-07-16
16/07/2025 01:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروعة: مقتل فنانة شهيرة وزوجها بالرصاص.. وهكذا تم العثور على جثتيهما (صور)
Lebanon 24
حادثة مروعة: مقتل فنانة شهيرة وزوجها بالرصاص.. وهكذا تم العثور على جثتيهما (صور)
01:29 | 2025-07-16
16/07/2025 01:29:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تعرّضت لوعكة صحية مُفاجئة.. أصيبت بتسمم غذائي! (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تعرّضت لوعكة صحية مُفاجئة.. أصيبت بتسمم غذائي! (صور)
15:50 | 2025-07-15
15/07/2025 03:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة لا تخطر "عالبال".. أب يختطف عروس ابنه ويتزوجها!
Lebanon 24
مُفاجأة لا تخطر "عالبال".. أب يختطف عروس ابنه ويتزوجها!
01:47 | 2025-07-16
16/07/2025 01:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"... ماذا قال وئام وهاب قبل قليل؟
Lebanon 24
بعدما أعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"... ماذا قال وئام وهاب قبل قليل؟
05:28 | 2025-07-16
16/07/2025 05:28:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تحوّل حكمت الهجري من مرجع ديني إلى خصم لحكومة الشرع؟
Lebanon 24
كيف تحوّل حكمت الهجري من مرجع ديني إلى خصم لحكومة الشرع؟
16:00 | 2025-07-15
15/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:09 | 2025-07-16
القومي: سوريا يجب أن تعود لموقعها المقاوم والمواجه
13:55 | 2025-07-16
بالفيديو... تسعيرة تاكسي المطار أصبحت موحّدة
13:34 | 2025-07-16
غادرت منزلها في بعلبك إلى جهة مجهولة... آية مفقودة (صورة)
13:34 | 2025-07-16
باسيل استقبل وفودا بلدية من الكفور وبقعاتة عشقوت ودلبتا ورعشين
13:23 | 2025-07-16
البعريني ورستم في جولة تربوية ولقاء مع وزيرة التربية
13:12 | 2025-07-16
بالفيديو: وقفة ورفع للعلم السوري... ماذا يجري في طرابلس؟
فيديو
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
16/07/2025 21:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
16/07/2025 21:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
16/07/2025 21:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24