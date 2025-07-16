وزير الدفاع استقبل ماغرو والقائم بالأعمال في سفارة العراق

استقبل اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، في سفارة في . وخلال اللقاء، تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون القائم، لا سيما في المجالين الدفاعي والأمني.

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كذلك، استقبل لجمهورية تشيكيا توماش بوجار، مع وفد مرافق، في حضور سفيرة تشيكيا إستر لوفروفا. وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة في لبنان، لا سيما في الجنوب، وعلى الحدود الشمالية والشرقية.



وأكد بوجار "دعم بلاده للبنان في المحافل الدولية، ومواصلة الدعم المقدم إلى في ظل التحديات التي يواجهها".



والتقى ، الذي قدم الجنرال فالنتين سيلير الممثل الجديد لفرنسا في لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism)، وجرى التطرق إلى الوضع العام في لبنان والمنطقة.