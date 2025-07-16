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لبنان
وزير الدفاع استقبل ماغرو والقائم بالأعمال في سفارة العراق
Lebanon 24
16-07-2025
|
11:44
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استقبل
وزير الدفاع الوطني
اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم،
القائم بالأعمال
في سفارة
العراق
في
لبنان
محمد رضا
الحسيني
. وخلال اللقاء، تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون القائم، لا سيما في المجالين الدفاعي والأمني.
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كذلك، استقبل
مستشار الأمن القومي
لجمهورية تشيكيا توماش بوجار، مع وفد مرافق، في حضور سفيرة تشيكيا إستر لوفروفا. وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة في لبنان، لا سيما في الجنوب، وعلى الحدود الشمالية والشرقية.
وأكد بوجار "دعم بلاده للبنان في المحافل الدولية، ومواصلة الدعم المقدم إلى
الجيش اللبناني
في ظل التحديات التي يواجهها".
والتقى
وزير الدفاع
السفير الفرنسي
هيرفي ماغرو
، الذي قدم الجنرال فالنتين سيلير الممثل الجديد لفرنسا في لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism)، وجرى التطرق إلى الوضع العام في لبنان والمنطقة.
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