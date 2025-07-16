معلوف: رولان خوري موقوف ظلماً وإنجازاته في الكازينو لا يمكن إخفاؤها

أكّد النائب السابق في المؤتمر الصحافي الذي عقده حول قضية توقيف مدير أنّ "الأخير موقوف ظلماً"، مشيراً إلى أنه "من واجباتنا أن ندافع عن كازنيو الذي يتعرض للتجني"، وأضاف: "نعرف مناقبية رولان ونظافته وسنرد على كل من يتهم في ملف ليس له علاقة به من قريب أو من بعيد".

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وأوضح أنّ "القمار أونلاين بدأ في الذي أعطى الكازينو الحق الحصري بالتجديد"، مضيفاً: "أرسلت وزارة المال أربعة كتب للكازينو بالمباشرة بالgambling online و من يتهجم على يصور الـ gambling online وكأنها من اختراع في وقت انّ الدولة هي التي أجبرت الكازينو على المباشرة بها، ولم يتجرأ أحد على العمل به بسبب الخوف من ردة فعل اصحاب القمار غير الشرعي".

معلوف أشار الى أن "مداخيل الكازينو ترتفع منذ العام 2020"، لافتاً إلى أنه لا يمكن لأحد أن يخفي عمل خوري في الكازينو وخصوصاً إخراجها من أخطر أزمة مرّ بها لبنان".





