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لبنان
معلوف: رولان خوري موقوف ظلماً وإنجازاته في الكازينو لا يمكن إخفاؤها
Lebanon 24
16-07-2025
|
11:55
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أكّد النائب السابق
إدي معلوف
في المؤتمر الصحافي الذي عقده حول قضية توقيف مدير
كازينو لبنان رولان خوري
أنّ "الأخير موقوف ظلماً"، مشيراً إلى أنه "من واجباتنا أن ندافع عن كازنيو
لبنان
الذي يتعرض للتجني"، وأضاف: "نعرف مناقبية رولان ونظافته وسنرد على كل من يتهم
التيار الوطني الحر
في ملف ليس له علاقة به من قريب أو من بعيد".
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وأوضح
معلوف
أنّ "القمار أونلاين بدأ في
مجلس الوزراء
الذي أعطى الكازينو الحق الحصري بالتجديد"، مضيفاً: "أرسلت وزارة المال أربعة كتب للكازينو بالمباشرة بالgambling online و من يتهجم على
خوري
يصور الـ gambling online وكأنها من اختراع
رولان خوري
في وقت انّ الدولة هي التي أجبرت الكازينو على المباشرة بها، ولم يتجرأ أحد على العمل به بسبب الخوف من ردة فعل اصحاب القمار غير الشرعي".
معلوف أشار الى أن "مداخيل الكازينو ترتفع منذ العام 2020"، لافتاً إلى أنه لا يمكن لأحد أن يخفي عمل خوري في الكازينو وخصوصاً إخراجها من أخطر أزمة مرّ بها لبنان".
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