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لبنان

"التقدمي" دان الاعتداء الإسرائيلي على دمشق

Lebanon 24
16-07-2025 | 12:03
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دان الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، بـ"شدة الاعتداء الاسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، في وقت تبرز فيه تدخلات العدو الصهيوني في الأحداث الأليمة الجارية في محافظة السويداء".
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وذكر "الإشتراكي" أنه يُجري اتصالاته على مختلف المستويات من أجل التوصل إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والشروع في حوار مع الحكومة السورية من أجل ضبط الأمن في مختلف أنحاء البلاد.
 
 
 
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