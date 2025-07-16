"التقدمي" دان الاعتداء الإسرائيلي على دمشق

دان في بيان، بـ"شدة الاعتداء الاسرائيلي على العاصمة ، في وقت تبرز فيه تدخلات العدو في الأحداث الأليمة الجارية في محافظة ".

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وذكر "الإشتراكي" أنه يُجري اتصالاته على مختلف المستويات من أجل التوصل إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والشروع في حوار مع الحكومة السورية من أجل ضبط الأمن في مختلف أنحاء البلاد.