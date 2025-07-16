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لبنان

يوهم ضحاياه بامتلاكه شركة ويبيع سياراتهم... والأمن يعمم صورته

Lebanon 24
16-07-2025 | 12:09
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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة، البـــلاغ التالــــي:
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في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات النصب والاحتيال على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد ورود العديد من الشكاوى الى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية ضد شخص بجرائم احتيال وإساءة امانة، حيث يعمد المشتبه به إلى إيهام الضحايا بامتلاكه شركة إنتاج معروفة، ويطلب تجربة سياراتهم تمهيدًا لشرائها. إلا أنه، وبعد استلام السيارة، يقوم ببيعها بسعر أدنى بكثير من قيمتها الفعلية، ثم يتوارى عن الأنظار.

بناء عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت هذه المفرزة من توقيفه في محلة الدورة، ويدعى:

ي. ا. ب. (مواليد عام 1985، لبناني)

لــذلك، وبناء على إشارة القضاء، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين تعرّضوا لعمليات مماثلة، وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن قرب قصر عدل الجديدة، أو الاتصال على الرقم: 901203-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







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