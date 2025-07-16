يوهم ضحاياه بامتلاكه شركة ويبيع سياراتهم... والأمن يعمم صورته

Advertisement

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات النصب والاحتيال على جميع الأراضي ، وبعد ورود العديد من الشكاوى الى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة ضد شخص بجرائم احتيال وإساءة امانة، حيث يعمد المشتبه به إلى إيهام الضحايا بامتلاكه معروفة، ويطلب تجربة سياراتهم تمهيدًا لشرائها. إلا أنه، وبعد استلام السيارة، يقوم ببيعها بسعر أدنى بكثير من قيمتها الفعلية، ثم يتوارى عن الأنظار.بناء عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت هذه المفرزة من توقيفه في محلة ، ويدعى:ي. ا. ب. (مواليد عام 1985، لبناني)لــذلك، وبناء على إشارة ، تعمّم صورته، وتطلب من الذين تعرّضوا لعمليات مماثلة، وتعرّفوا إليه، الحضور إلى المذكورة الكائن قرب قصر عدل الجديدة، أو الاتصال على الرقم: 901203-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.